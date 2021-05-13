فاجعة .. الموت يخطف ثلاث فتيات لبنانيات!

A + A -

افاد مراسل "الجديد" في صور حسين سعد عن وفاة ثلاث فتيات في ساحل العاج بأفريقيا فيما لا يزال شاب لبناني وشقيقته في المستشفى جراء حادث سير.



وفي التفاصيل بحسب ما اشارت مصادر من ابيدجان عاصمة ساحل العاج لـ"الجديد" ان سيارة جيب مسرعة تجاوزت الإشارة المرورية قبل ان تصطدم بالسيارة التي كان بداخلها اللبنانيون الخمسة عند أحد المستديرات في منطقة ماركوري التي يقطنها العدد الأكبر من اللبنانيين.



ولفت مراسل الجديد الى ان الضحايا الثلاثة في العقد الثاني من العمر وهن حوراء شلهوب من بلدة قانا وزينب دامرجي من بلدة البازورية وميسلون مبارك من بلدة الطيبة .



وقد نعت الجالية اللبنانية في ساحل العاج التي يعيش فيها نحو أربعين الف لبناني الفتيات الثلاثة ، فيما باشرت الشرطة العاجية تحقيقاتها لمعرفة المسببين بالحادث .