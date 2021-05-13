أبو شقرا للمواطنين عبر الـtayyar.org: لا تتهافتوا على محطات البنزين

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غريس مخايل -

دعا ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا عبر الـtayyar.org المواطنين الى عدم التهافت الى محطات المحروقات والانتظار لساعات في صفوف طويلة كما بات يحصل منذ أيام، لأن بواخر المحروقات تقوم بتفريغ حمولاتها في خزانات الشركات المستوردة التي تقوم بدورها بتسليم البنزين الى المحطات من دون توقّف، وبالتالي فإن ما من أزمة بنزين في البلاد على رغم بعض الشح الحاصل بسبب التهافت على التعبئة، ولن يكون هناك رفع للدعم في القريب لأن أي جهة رسمية لم تبلغنا بالامر، وأضاف:"نحن بدورنا قمنا بالاتصالات اللازمة مع جميع المعنيين الذين أكدوا أن ما من رفع للدعم من دون خطة بديلة وطمأنوا في هذا الاطار".



وشكر أبو شقرا الشركات التي تسلّم البنزين للمحطات وتتعاون مع الموزعين طيلة هذه الفترة داعياً الى عدم الانجرار خلف شائعة من هناك وخبر مفبرك من هناك لن كل ذلك يهدف الى زيادة الهلع لدى المواطنين وزيادة أزمة على أزماتهم اليومية.



وختم أبو شقرا بالقول:"عسى أن يحمل عيد الفطر المبارك طمأنينة وراحة بال لجميع اللبنانيين، وتكون هناك إشارات إيجابية على الصعيد الحكومي علّ إنقاذ الأوضاع في البلاد تكون قريبة فتنتهي الأعباء اليومية على اللبنانيين أو على الأقل تخفّ شيئاً فشيئاً".