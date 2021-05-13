living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - بعد قرار كارادينيز بوقف عمل الباخرتين في نهاية الأسبوع.. هل تحلّ العتمة في بداية الأسبوع المقبل؟

13
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غريس مخايل -

ما من شكّ أن همّ العتمة التامّة التي من الممكن أن تلفّ لبنان قريباً همّ كبير يثقل بوطأته الكبيرة كاهل المواطنين ويزيد على أزماتهم أزمة جديدة، فإضافة الى الطعن الذي تقدّمت به القوات اللبنانية في القانون الذي أقره المجلس النيابي والمتعلّق بسلفة لمؤسسة كهرباء لبنان وتعذّر البت به في المجلس الدستوي بسبب عدم إكتمال أعضائه، تأتي أزمة أخرى وشبحها يهدّد بأن تخيّم العتمة في بداية الأسبوع المقبل. فالى أي مدى هذا الأمر قابل للحل؟

في تفاصيل الموضوع فقد صدر قرار عن شركة كارادينيز التركية يقضي بوقف باخرتي الطاقة في الذوق والجية عن العمل اعتبارا من نهاية هذا الاسبوع بسبب قرار التحقيق في عقود الشركة بتهم فساد، ما سيؤدّي الى خسارة أكثر من ثلاثمئة ميغاوات كانت تُنتج عبر الباخرتين... فبحسب المعلومات إن كل باخرة تنتج حوالى 190 ميغاوات ما كان يؤمّن حوالى ثلاث ساعات ونصف من التغذية الكهربائية، وبحسب ما تؤكد مصادر متابعة عبر موقعنا فإنه في كل الأحوال العقد بين الدولة اللبنانية وكارادينيز ينتهي في أيلول، والتوقف قبل أوانهه سيجعلنا نخسر... فهل من حل؟

هنا تؤكد المصادر انه رغم المعلومات القائلة إن مؤسسة كهرباء لبنان قادرة على تغطية جزء من هذه الخسارة في حال تأمن الفيول لمعملي دير عمار والزهراني، إن الحل الفعلي للبقاء على الحال التي نحن فيها يكون بتشغيل كل المعامل، فهناك معامل قديمة في الذوق والجيّة وصور وبعلبك في حال تم تشغيلها إضافة الى معملي دير عمار والزهراني، نبقى في الحال الذي نحن فيه ولو كلّف الامر زيادة في التمويل.

وبعد الاجتماع أمس الذي ضمّ كلا من وزير المال ووزير الطاقة والمدير العام لكهرباء لبنان والذي بحث في الحلول الممكنة يبقى السؤال هل ستحل قضية سلفة الكهرباء قبل نهاية المهلة في 26 أيار فتحل معها المشكلة؟

غريس مخايل ,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout