عناوين الصحف ليوم الخميس 13 أيار 2021

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الأخبار : عيد فلسطين مقاومة: الـ48 والضفة يتقدمون المعركة

تأليف الحكومة: عودة ميقاتي؟



الرواية الثانية لـ«الشاهد الملك المزوّر» في اغتيال الحريري: وسام الحسن كلّفني بتحذير جبران تويني









الديار : معادلة بيت الوسط تتجدد: استقالة عون السبيل الممكن الى الاعتذار

نداء الوطن : لودريان استدرك "خطيئته" مع الراعي

بري "لن يحاول ليفشل"... ومن ينتظر إعتذار الحريري "سينتظر طويلاً"!

اللواء : عون يبحث مع سلامة تمويل «البطاقة».. ولكن مَنْ يتحمل المسؤولية!

نفى رسمي لبحث العقوبات على القرض الحسن.. وطوابير المحروقات واللحوم تنغصّ العيد



البناء : نتنياهو يرفض الوساطات ويمدّد الحرب أسبوعاً على الأقل… وحشود دبابات واغتيالات/ المقاومة تعلن جهوزيّتها للحرب المفتوحة… والمواجهات في الـ 48 تصيب الكيان بالذهول/ الوقفات التضامنيّة مع فلسطين تعمّ العالم… وبيروت… و«القوميّ» يحيي المقاومة من «الحمراء»/

الجمهورية : مخاوف غربية من "توتير لبنان"



النهار : إسرائيل تهدم غزة ومخاوف من "حرب شاملة"



the daily star: Israel pummels Gaza, Hamas hits deep in Israe

? l'orient le jour : Vers une coopération plus étroite entre Paris et Riyad au Liban