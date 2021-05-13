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عناوين الصحف ليوم الخميس 13 أيار 2021

13
MAY
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الأخبار : عيد فلسطين مقاومة: الـ48 والضفة يتقدمون المعركة

تأليف الحكومة: عودة ميقاتي؟

الرواية الثانية لـ«الشاهد الملك المزوّر» في اغتيال الحريري: وسام الحسن كلّفني بتحذير جبران تويني

 

 



الديار : معادلة بيت الوسط تتجدد: استقالة عون السبيل الممكن الى الاعتذار

 

 

 

 

نداء الوطن : لودريان استدرك "خطيئته" مع الراعي
بري "لن يحاول ليفشل"... ومن ينتظر إعتذار الحريري "سينتظر طويلاً"!

 

 

 

اللواء : عون يبحث مع سلامة تمويل «البطاقة».. ولكن مَنْ يتحمل المسؤولية!
نفى رسمي لبحث العقوبات على القرض الحسن.. وطوابير المحروقات واللحوم تنغصّ العيد

 

 

 


البناء : نتنياهو يرفض الوساطات ويمدّد الحرب أسبوعاً على الأقل… وحشود دبابات واغتيالات/ المقاومة تعلن جهوزيّتها للحرب المفتوحة… والمواجهات في الـ 48 تصيب الكيان بالذهول/ الوقفات التضامنيّة مع فلسطين تعمّ العالم… وبيروت… و«القوميّ» يحيي المقاومة من «الحمراء»/

 

 

 

 

الجمهورية : مخاوف غربية من "توتير لبنان"

 

 

 


النهار : إسرائيل تهدم غزة ومخاوف من "حرب شاملة"

 

 

 


the daily star: Israel pummels Gaza, Hamas hits deep in Israe

 

 

 

 

? l'orient le jour : Vers une coopération plus étroite entre Paris et Riyad au Liban 

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