عناوين الصحف ليوم الخميس 13 أيار 2021

الأخبار : عيد فلسطين مقاومة: الـ48 والضفة يتقدمون المعركة
تأليف الحكومة: عودة ميقاتي؟
الرواية الثانية لـ«الشاهد الملك المزوّر» في اغتيال الحريري: وسام الحسن كلّفني بتحذير جبران تويني
الديار : معادلة بيت الوسط تتجدد: استقالة عون السبيل الممكن الى الاعتذار
نداء الوطن : لودريان استدرك "خطيئته" مع الراعي
بري "لن يحاول ليفشل"... ومن ينتظر إعتذار الحريري "سينتظر طويلاً"!
اللواء : عون يبحث مع سلامة تمويل «البطاقة».. ولكن مَنْ يتحمل المسؤولية!
نفى رسمي لبحث العقوبات على القرض الحسن.. وطوابير المحروقات واللحوم تنغصّ العيد
البناء : نتنياهو يرفض الوساطات ويمدّد الحرب أسبوعاً على الأقل… وحشود دبابات واغتيالات/ المقاومة تعلن جهوزيّتها للحرب المفتوحة… والمواجهات في الـ 48 تصيب الكيان بالذهول/ الوقفات التضامنيّة مع فلسطين تعمّ العالم… وبيروت… و«القوميّ» يحيي المقاومة من «الحمراء»/
الجمهورية : مخاوف غربية من "توتير لبنان"
النهار : إسرائيل تهدم غزة ومخاوف من "حرب شاملة"
the daily star: Israel pummels Gaza, Hamas hits deep in Israe
? l'orient le jour : Vers une coopération plus étroite entre Paris et Riyad au Liban