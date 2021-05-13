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أسرار الصحف ليوم الخميس 13 أيار 2021

13
MAY
2021
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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

نقل إعلاميّون أميركيّون عن وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر سخريته من ربط التراجع الأميركي في الشرق الأوسط بنظرية التفرّغ لمواجهة الصين، مشيراً إلى أن التراجع الأميركي يشمل المواجهة مع الصين أيضاً.

خفايا

توقعت مصادر سياسيّة على صلة بملف تأليف الحكومة مبادرة لحلحلة قضية تعيين الوزيرين المسيحيين التي تشكل أهم عقد تشكيل حكومة من 24 وزيراً. وقالت المصادر إن التداول الجاري بالمبادرة يمنح فرصة رفع التوقعات الإيجابيّة بعد عطلة العيد.

 

 

نداء الوطن : خفايا

باشر مصرف لبنان إجراءات إعطاء قروض سكنية وشخصية لبعض اعضاء المجلس المركزي الجدد.

 

نُقِل عن احد المراجع السياسية المستثناة من لقاءات وزير الخارجية الفرنسي قوله "لوين بدو يروح ما حدا غيرنا بيقدر يعطيه عقود استخراج النفط وبناء المرفأ".

 

اعتبر خبير اقتصادي ان موازنة العام 2021 غير واقعية حيث ان قيمتها توازي قيمة الدعم المخصص للفيول والمحروقات اذا احتسبت على سعر الصرف في السوق السوداء.

 

 


اللواء : أسرار

همس
نُقل عن قطب سياسي استياءه البالغ من الوضع الذي آل إليه مصير المبادرة الفرنسية والإرتداد المباشر عليه.


غمز
أعربت جهات اقتصادية عن ارتياحها للقرار المتعلق بتقليص إجراءات التعبئة العامة، في ضوء ما حصل في الإفطارات والسحورات والمطاعم السياحية!


لغز
يجري التحذير من شخصية ملتبسة، من بين العشائر العربية، تدفع للترشح إلى مركز رئاسة الحكومة في حال شغر المركز بالاعتذار أو لأي سبب آخر!

 

 

الجمهورية : أسرار


العقوبات الأوروبية

يتريث عدد من الشخصيات الدخول الى العواصم الأوروبية بانتظار جلاء الصورة من العقوبات الأوروبية.

 

تصعيد غير مسبوق

نقل عن قطب سياسي قوله إن الحملة التي تعرّض لها مرجع كبير من قبل حليف سابق له ستشهد تصعيداً غير مسبوق قريباً.

 

مهمة حسّاسة

جرت محاولات بعيداً من الأضواء لإقناع إحدى الشخصيات بالقبول بتولّي مهمة حسّاسة فقوبلت برفض قاطع من تلك الشخصية.

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