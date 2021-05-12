باسيل وجّه برقيات تهنئة للرئيس بوتين ومسؤولين روس بمناسبة حلول الذكرى 76 للانتصار على النازيين

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‏وجه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل برقيات تهنئة إلى كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هنأه فيها بحلول الذكرى 76 للانتصار على النازيين وحيّا باسيل الاتحاد الروسي شعباً وجيشاً بما يمثل من تاريخ عظيم وسند لجميع أصدقاء روسيا في العالم.كما وجه برقيات تهنئة ‏بالمناسبة نفسها الى كل من ‏وزير الخارجية سيرجي لاڤروف ، الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الاوسط ‏ميخائيل بوغدانوف،

‏ رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، ‏النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية سيرجي كيسلياك ‏وسفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف.