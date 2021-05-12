بو صعب يطلق مشروع توسيع طريق وادي الجماجم - بسكنتا من دون أي تكلفة على الدولة: مشروع إنمائي - نموذجي في الزمن الصعب

A + A -

بمسعى من النائب الياس بوصعب اطلق اليوم مشروع توسيع طريق وادي الجماجم- بسكنتا بحضور وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار وعضو تكتل لبنان القوي النائب ادي معلوف ورئيس اتحاد بلديات المتن ميرنا المر وقائم مقام المتن مارلين حداد وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير.

وكان يفترض مشاركة وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي الذي تغيب لانشغاله باجتماع طارئ في القصر الجمهوري في بعبدا.

بداية شكر بو صعب للوزير نجار "اهتمامه وحضوره ليكون شاهدا على اطلاق هذا المشروع الفريد من نوعه والذي يشكل الشريان الاساسي لكل أهالي المنطقة". وشكر قائمقام المتن ورئيسة اتحاد البلديات السيدة ميرنا المرّ على تعاونها ودورها في إنجاح المشروع الذي كان قد تم مناقشته مع والدها دولة الرئيس ميشال المرّ رحمه الله.

وأكد عن الدور الإيجابي والشراكة مع النائب إدي

معلوف الذي سعى دائماً للعمل على مشاريع إنمائية في المنطقة.

وتحدث بو صعب عن فكرة المشروع التي بدأت منذ 8 سنوات بعد مطالبة رئيس بلدية بسكنتا السابق السيد طانيوس غانم، شارحا" المراحل التي سلكها منذ العام 2018، حيث راسل مختار عين القبو السيد رشيد الحاج ورئيس بلديتي بسكنتا وكفر عقاب عارضاً عليهم فكرة المشروع، وأكد بو صعب انه تبلغ من رئيس بلدية بسكنتا الدكتور إيلي كرم ورئيس بلدية كفر عقاب السيد غطاس معلوف موافقة مجلسيّ بلديتيهما على فكرة المشروع مبدين كل التعاون والمساعدة المطلوبة لإنجاح هذا المشروع الذي لطالما انتظروه الاهالي منذ ثلاث وسبعون عاماً. كما نوّه بو صعب بالجهد الكبير الذي قام به مختار عين القبو السيد رشيد الحاج.

وقال بعد ان راسلت وزارة الداخلية التي أحالت الملف الى وزارتي الاشغال العامة والبيئة، حصلنا على جميع التراخيص المطلوبة بالقانون لبدء تنفيذ المشروع في نهاية العام ٢٠١٩ .

وأشار بو صعب الى ان" المشروع سينفذ من دون تكبيد الدولة اي تكلفة بل سيمول من ثمن الصخور التي سيتم إستخراجها. ونوّه بتعاون نقيب الطوبوغرافيين السيد جهاد بطرس والسيد ميلاد كرم الذين عملوا على نبش المراسيم القديمة وإجراء مسح كامل وجديد للطرقات ، كما اشاد بو صعب بالدور الإيجابي لاصحاب العقارات الذين ابدوا كل الإستعداد للتعاون في إنجاح هذا المشروع.

وكان الملفت التعاون الكبير التي ابدته شركة المقاولات بشخص مديرها السيد هشام جرداق لناحية إلتزامهم المشروع دون إعتباره مشروع تجاري، بل وافقوا على طرح بو صعب ان يعطي هذا المشروع اولوية العمل الابناء المنطقة.

وختم بو صعب قائلاً: لقد علمنا بأن البعض اراد عرقلة هذا المشروع وحاولوا بشتى الطرق التواصل مع جميع الوزارء لعرقلة المشروع، إلا ان محاولاتهم باءت بالفشل. لذلك أطلب منهم و من جميع المعنيين وضع المصالح الخاصة جانباً وبدء صفحة جديدة من اجل التعاون مع الجميع لما فيه مصلحة الاهالي في المتن.

الوزير نجار اكد بدوره على اهمية هذه المبادرة التي أطلقها الوزير بوصعب التي تعتبر هي شريانًا حيويًا بين عدد من المناطق ألمانية، مشددًا على ضرورة تعاون الجميع لتقديم ما فيه مصلحة لبنان والتركيز على الإنماء وكل ما يساعد ألمواطن. واضاف ان العمل العام استمرارية. ووجودي اليوم هو تكريس لاستمرارية العمل العام الذي لا يملكه وزير ولا مدير بل كلنا نعمل لخدمة الناس ولا خدمة للناس وللحضارة وللاقتصاد اكثر من موضوع الطرقات لانها تشكل شريانا حيويا، وعندما نعمل على توسعة طريق خطرة كهذه انما نؤدي بذلك خدمة للمنطقة على الاصعدة كافة،السياحية، الاقتصادية،الاجتماعية وغيرها".

وأكد نجار ان" من واجب وزارة الاشغال السير بهذا المشروع بعد موافقة الوزارات المعنية"، مهنئا اهالي المنطقة وشاكرا أصحاب العقارات وكل من سيعمل لانجاز هذا المشروع، آملا ان" ينسحب هذا التعاون على المناطق اللبنانية كافة لتحقيق المشاريع الانمائية وان تتشكل حكومة في اسرع وقت ليحصل لبنان على مساعدات للخروج من النفق المظلم الذي نعيش فيه".

بدوره،أشاد معلوف ب "دور النائب بو صعب في تنفيذ هذا المشروع الانمائي المهم لمنطقة جرد المتن" واعدا ب" العمل لتنفيذ المزيد من المشاريع للمنطقة ما يساهم في تسهيل حياة السكان فيها".