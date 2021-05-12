محاضر ضبط بحق محطات محروقات بسبب الاحتكار...

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أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت ببيان، أنه "تنفيذا لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود واستكمالا للجولات الفجائية التي قامت بها بلدية بيروت أمس على عدد من محطات المحروقات في مدينة بيروت للتأكد من عدم احكتارها مادة البنزين، واصل مراقبو مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت جولاتهم اليوم على عدد من محطات المحروقات في العاصمة، بمؤازرة عناصر من أمن الدولة وفوجي إطفاء وحرس مدينة بيروت للتأكد من عدم احتكار تلك المحطات مادة البنزين أو امتناعها عن بيعها للمواطنين.



وتم تسطير محاضر ضبط بحق عدد من المحطات التي رفعت خراطيمها، رغم توافر مادة البنزين لديها وتم إجبارها على تشغيل خراطيمها وتزويد سيارات المواطنين بالبنزين. كما تم تنظيم محضر ضبط بإحدى محطات الوقود لمخالفتها مضمون بلاغ محافظ بيروت الذي منع بموجبه المحطات في بيروت بيع وتعبئة القوارير البلاستيكية - غالونات كونها مواد سريعة الاشتعال وتؤدي إلى حرائق وكوارث تهدد السلامة العامة، بعدما ضبط في داخل تلك المحطة كمية من تلك القوارير كانت مخزنة بطريقة غير مرئية بهدف بيعها في السوق السوداء للمواطنين وتمت مصادرتها".