living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شيخ العقل في رسالة عيد الفطر: طفح الكيل والجوع يدق الأبواب

12
MAY
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد اللقاء التشاوري إجتماعه الدوري في دارة سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصر الدين الغريب في كفرمتى، حيث جرى التداول في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية والأمور الّتي تخص الموحدين الدروز بظل الأوضاع الراهنة.
وفي ختام اللقاء، توجه سماحة شيخ العقل برسالة العيد الى اللبنانيين، وجاء فيها:


" بسم الله الرحمن الرحيم
بمناسبة عيد الفطر السعيد، علينا بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيده على المسلمين واللبنانيين جميعاً بالنصر والازدهار والرفاهية.
ولكن، من أين تأتي الرفاهية وقد بلغ السيل الزبى وطفح الكيل والجوع يدق أبواب الفقراء ولا يقض مضاجع الأثرياء ؟ فأين المسؤولون عن هذه الكوارث، وأين الطغمة التي هربت أموالها إلى الخارج وكأنها تتطلع إلى "روما لبنان" وهي تحترق. ولماذا هذه الحرب بوجه التدقيق الجنائي ؟ بأي حال وصلتم يا رجال السلطة إلا بأصوات الشعب ؟ ومن نصبكم حكاماً ولا تشعرون بالمآسي التي نعاني منها ولا يرف لكم جفن ؟
ولماذا هذا الكيد السياسي الذي أوصلنا إلى الانهيار ؟


لقد راهن الكثيرون على الخارج لعلهم يستعيدون بعض الامتيازات التي خسروها، فجاء الخارج بما لا يطمئن.
فاعترفوا بالخسارة ونادوا بقواسم مشتركة لعلكم تعوضون ما خسرتموه. لقد انقلبت الطاولة الإقليمية وأملكم أصبح ضعيفا ولا تجرأون على الاعتراف بالهزيمة.


ومع هذا نرى بعض الجهات الدينية تطالب بالحياد الإيجابي، فأي حياد هذا وقد اختلط الحابل بالنابل واستدركت بعض القوى الإقليمية وأتت لتصالح أخصامها وتفتح السفارات ؟


أما الوطن الجريح فلسطين، فحدث ولا حرج. إن ما يجري هناك من البربرية بحق المصلين في شهر رمضان المبارك وفي الأقصى وأولى القبلتين حقاً إنه يدمي القلوب، حتى أن حلفاء الصهاينة يستنكرون ولأول مرة ما يجري هناك. ونحن بدورنا نطالب الشعب العربي أينما وجد وحكام هذه الأمة أن يعودوا إلى أصالتهم ويتمسكوا بالحق العربي في فلسطين بقطع كل وسائل التواصل مع الغاشم، وأن يعودوا جميعاً إلى الجامعة العربية التي لا تستقيم إلا بوجود سوريا لأنها قلب الأمة العربية النابض وصلة وصل بين المجتمعات كافة.


وها هي الأمة الإسلامية تنتصر بصمود الجمهورية الإسلامية في إيران التي أخضعت لإرادتها الحازمة القوى المستكبرة والمهيمنة على الدول الحرة. وقد انكسرت الأحادية في العالم وتوزع النفوذ وأراح المجتمع الدولي لما في ذلك من العدالة الاجتماعية."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout