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إدكار طرابلسي: لإجراء الامتحانات الرسمية للثانوية العامة والمدرسية للمتوسطة

12
MAY
2021
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رأى النائب إدكار طرابلسي أنه في ضوء ما نعيشه من أزمات، تغيّرت الرؤية بالنسبة إلى التربية والتعليم، وقال للـ "LBCI" إن شهادة البريفيه انتقلت اليوم إلى "نصف مدرسية"، ولا بدّ اليوم من إجراء الامتحانات الرسمية للثانوية العامة ويجب على الطلاب أن يستعدوا للامتحانات الرسمية.

 

ولفت النائب طرابلسي إلى أنه يفهم صرخة الأساتذة بسبب الوضع الاقتصادي، ولكن يجب عليهم ألا يذهبوا الى خيار الاضراب والذهاب باتجاه خيار آخر لتحقيق مطالبهم، مضيفاً، في الوقت نفسه، أننا تمنينا على وزارة التربية عدم إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة "البريفيه" كي لا تنعكس سلباً على الامتحانات الثانوية، في حال حصول أي تعثر صحي أو غير صحي، ونحن نريد للشهادة المتوسطة امتحاناً مدرسياً عادياً، ونحن ضدّ الافادات، وقال طرابلسي إننا طالبنا أيضاً وزارة التربية تقديم موعد الامتحانات خصوصا وأن المدارس الخاصة أنهت بغالبيتها المنهاج التعليمي.

 

وعن التعليم العالي قال طرابلسي، إننا نثق في جامعتنا اللبنانية، رغم أنها امام العديد من التحديات، ولا سيما في ما خص التشريعات التي وضعناها في موضوع التعلّم عن بعد، ولـ "يسمحوا لنا من يتكلمون عن جودة التعليم".

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