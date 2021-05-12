البطاقة التمويلية تساهم في دوران العجلة الاقتصادية.. البستاني: نمر في مرحلة صعبة ولكن في آخر النفق هنالك فسحة أمل

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أكد النائب الدكتور فريد البستاني في حديث مع الإعلامية سوسن صفا ضمن برنامج السياسة اليوم على محطة ال NBN انه لو طبقت مبادرة بيروت ولولا التشرذم العربي لما وصلت إليه اليوم الأوضاع في فلسطين المحتلة لما وصلت إليه. وآمل أن تقتنع إدارة بايدن، التي تعيد دراسة ملفات الشرق الأوسط، بأنه لا حل إلا بإنصاف الفلسطينيين

وقال: ازمة ثقة تتحكم بالعلاقة بين الرئيس المكلف وفخامة رئيس الجمهورية، وهنالك مقاربة مختلفة لتشكيل الحكومة فالرئيس المكلف يقول أنه يستطيع تسمية كل الوزراء وفخامة الرئيس يقول بالمشاركة الكاملة ومرسوم تشكيل الحكومة لا يبصر النور إلا ممهورا بتوقيع فخامة الرئيس.

واضاف هنالك اتصالات وراء الكواليس يقوم بها الرئيس بري وللبطريرك دور كبير فيها، وأنا متفائل بظهور نتائج إيجابية في موضوع تشكيل الحكومة. لا شيء يمنع التواصل بين الوزير جنبلاط والوزير باسيل وربما جائحة كورونا تحول دون اللقاء.

واشار الى انه كاقتصادي وطبيب انا إيجابي، التكتل فيه تنوع انا لا اعلم بوجود موقف رسمي من التكتل بخصوص موضوع الاستقالة من المجلس، لم نبحث هذا الموضوع في الاجتماعات الرسمية. كل القرارات التي اتخذها التكتل طيلة السنوات الماضية كانت متطابقة مع قناعاتي

وافاد انه سيطرح فكرة جديدة أمام التكتل تتعلق بالبطاقة التمويلية تحول دون تحول شعبنا إلى شعب متسول، البطاقة هي debit card بمعنى ان الدولة ستضع اموالا في هذه البطاقة لكي يستطيع المواطن التبضع طيلة شهر كامل بحيث يستطيع المواطن سحب ما تبقى من الأموال نقدا.

واضاف: البطاقة التمويلية تساهم في دوران العجلة الاقتصادية، وتحول دون ذهاب الدعم إلى التجار، كذلك هذا يحسن الوضع المالي بحيث نتحول من التعامل بbank note إلى التعامل بالبطاقة وهذا يحول دون تضخم الكتلة النقدية الموجودة في السوق.

وختم البستاني اننا نمر في مرحلة صعبة ولكن في آخر النفق هنالك فسحة أمل، عند تشكيل الحكومة سنذهب إلى إحداث إصلاحات إقتصادية ومالية بحسب متطلبات صندوق النقد الدولي، الذي لا بد من استكمال المحادثات معه للحصول على التمويل ولنتمكن من البدء بعملية النهوض.