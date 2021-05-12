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احباط تهريب كمية من المحروقات المدعومة

12
MAY
2021
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

بهدف الحدّ من تفاقم عمليات تهريب مادّتَي البنزين والمازوت المدعومتَين، إلى خارج الأراضي اللّبنانيّة، نفّذت دوريّات شّعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي،

بتاريخ 10-5-2021، عدّة كمائن ونقاط مراقبة ليليّة ضمن محافظة الشمال لرصد تحركات المهرّبين، فتمكّنت من ضبط آليتَين، الأولى على طريق عام جبرايل، وهي نوع "بيك أب-تويوتا" مجهّزة بخزّان بلاستيكي يحتوي على كمية /1550/ ليتراً من المازوت المدعوم، وأوقفت على متنها كلّاً من:

خ. ع. (من مواليد عام ،1966 لبناني)
ط. ع. (من مواليد عام ۱۹۹۸، لبناني)
تزامناً وفي بلدة بينو، ضبطت دوريات الشعبة صهريج نوع "هيونداي" بداخله كمية /2000/ ليتر من البنزين، وأوقفت على متنه كلّاً من:

ع. س. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري)
م. أ. (من مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني)
أودع الموقوفون مع المضبوطات القطعة الإقليمية المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

 

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