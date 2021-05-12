أفيخاي أدرعي يرّد على هيفا وهبي.. هذا ما قاله

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رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على الفنانة هيفا وهبي بعد وصفها ما يحدث في غزة بـ "جريمة ضد الانسانية".



وغرّد أدرعي عبر "تويتر" قائلاً: "صدقت هيفا وهبي بقولها إن ما يحصل في غزة جريمة".



إلا أنه اعتبر أن ما يحدث في غزة "جريمة بحق الأبرياء الذين يُستخدمون كدروع بشرية"، من قبل حركة "حماس" على حد وصفه.



وقال أدرعي: "على العالم أن ينقذ سكان غزة من براثن هذه الفئات التي تتسبب في خنقهم بلعبها في النار فليس كل مرة تسلم الجرة".



وكانت هيفا وهبي قد وصفت ما حدث في غزة من قصف إسرائيلي بأنه "جريمة في حق الإنسانية"، مضيفة في تغريدة لها "الله يحمي فلسطين الحبيبة وأهلها".