عناوين الصحف ليوم الأربعاء 12 أيار 2021

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الأخبار : معادلة المقاومة: غزّة درع القدس

وزير الاقتصاد يتآمر مع المحتكرين

ترحيل المواد «الخطرة» من المرفأ: النائب المالي يمارس الابتزاز

قضاء في خدمة رأس المال: رئيس «الشورى» ينقلب على «قرار» تفكيك «سوليدير»



الديار : عين لبنان على فلسطين... حذر يسود الحدود الجنوبية خوفا من تمدد المواجهات

الحريري يعلّق «اعتذاره» بعد ضغوط شتّى.. ومساعي «الثنائي الشيعي» مجمدة حاليا

اللبنانيون «يشحذون» البنزين واللحم والدجاج... ويستعدون لانفجار أزمة الكهرباء بوجههم

نداء الوطن : العقوبات الأميركية تطارد "القرض الحسن" وتمويل "قتل المعارضين"

عون يرى اعتذار الحريري "مسألة وقت" و"يجسّ نبض" ميقاتي!

اللواء : سوء المعالجات يُفاقم الأزمات .. والعيد يوصل ما انقطع!

الإغلاق ليومين في الفطر.. والشركة التركية تهدّد بالعتمة رداً على القرار القضائي

البناء : 4.5 مليون مستوطن في الملاجئ و10 قتلى و200 جريح بصواريخ المقاومة / المقاومة تؤكد قبول التحدّي وثقتها بفرض معادلتها في القدس ومفاجآت عسكريّة / نتنياهو وأركان حربه يعلنون مواجهة مفتوحة مع غزة حتى فرض تهدئة بشروطهم /

النهار : الفصائل الفلسطينية ترد بأكبر ضربة لتل أبيب



الجمهورية : واشنطن : لخطوات تفيد أنشطة "الحزب"

إشتداد القصف بين غزة وإسرائيل

the daily star : Dozens dead as Israel and Hamas escalate conflict

l'orient le jour : Après la visite de Le Drian, les FL semblent de plus en plus isolées