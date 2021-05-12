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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 12 أيار 2021

12
MAY
2021
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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

رصد باحثون أميركيّون بين سطور مواقف البيت الأبيض والخارجيّة الأميركيّة تبايناً واضحاً مع كيان الاحتلال حول القدس رغم الإعلان عن التمسك الأميركي بالالتزام بأمن الكيان والعداء لحركات المقاومة بما يعني تسليماً بسقوط مفاعيل صفقة القرن.


خفايا
تلقت جهات سياسية لبنانية مناوئة للمقاومة نصائح من سفارات عربيّة وأوروبيّة بتخفيض سقف مواقفها التي تظهر نوعاً من التعاطف مع العدوان على القدس وغزة، لأن ما يجري كبير وخطير ولا يحتمل هذه المواقف الطفوليّة الطائشة.

 

 


نداء الوطن : خفايا

ينسّق احد مستشاري وزير الاشغال العامة والنقل مع جهات نقابية لتأمين إخراج شعبي لرفع تعرفة النقل المشترك بنسبة 50% لتحقيق مصالح مشتركة مع المهيمنين على المواقف.

 

أعطيت توجيهات ادارية لمراقبي مديرية المستهلك بالامتناع عن القيام بأي إجراءات بحق محتكري السلع المدعومة من المواشي والمحروقات والمواد الغذائية، في اطار الضغط على مصرف لبنان لإجباره على صرف المبالغ بالعملات الأجنبية المتوجبة لصالح المستوردين.

 

تلقّت لجنة تدابير "كورونا" ايعازاً بالتوصية بوقف المناوبة في القطاع العام بعد عطلة الاعياد رغم انهيار قيمة الرواتب وانقطاع مادة البنزين التي تحول دون وصول الموظفين الى مراكز عملهم.

 



اللواء : أسرار

همس
تشكك أوساط قريبة من مرجع مكلف بمعلومات جرى تداولها حول «انتكاسة» مع «الثنائي» بعد نعي المبادرة الفرنسية.


غمز
تسعى مصارف ذات سمعة جيدة إلى عمليات ابتزاز مع تزايد تعاميم المصرف المركزي.


لغز
كشفت وقائع اليومين الماضيين من المواجهة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية أن توسع العمليات، قد يشمل المنطقة برمتها!

 

 

الجمهورية : أسرار

"مسؤول كبير" لا يزال مصراً...

لا يزال مسؤول كبير مصراً على ضرورة تواصل مسؤول آخر برئيس تيار للبحث في ملف حساس.

 

الحركة الديبلوماسية

نشطت الحركة الديبلوماسية في أعقاب زيارة موفد أوروبي بارز سعياً الى فهم ردات فعل اللبنانيين تجاه المعارضة اللبنانية وتقييمها.

 

وسيط أجنبي قلق

أعرب وسيط أجنبي عن قلقه من صعوبة الإنطلاق في أي مشروع حل ما لم تبتعد بعض الوجوه عن العرقلة.

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