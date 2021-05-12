"المستقبل" : خيار الاعتذار لا يزال مطروحا

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الديار : تشدد مصادر «المستقبل» على ان «خيار الاعتذار لا يزال مطروحا لكنه مرتبط بجملة من الامور وبخاصة بالبدائل التي قد تكون مطروحة والخطوات التي قد تلي قرارا مماثلا». وتوضح المصادر في حديث لـ «الديار» ان «النقاش الحاصل يتركز اليوم حول ما اذا كان الاعتذار يوقف الانهيار او يفاقمه، ففي نهاية المطاف ما يهم الرئيس الحريري تحقيق المصلحة الوطنية العليا وليس مصلحته الشخصية او اي مصلحة حزبية».

وتتحدث المصادر عن ان مجرد حديث الرئيس الحريري عن امكانية الاعتذار، «لاقى اعتراضا هائلا من الحلفاء والاصدقاء والمحازبين... لكن ذلك لا يعني ان الخيار سقط من التداول كما لا يعني انه حاصل غدا».

وتكشف المصادر ان التطورات بعد زيارة لودريان أدت لحراك جديد على مستوى الحكومة لمحاولة تحريك المياه الراكدة، ولا شك ان اي خرق اليوم سيتم بناء على تسوية جديدة مرتبطة بعدم وجود ثلث معطل، لكن في المرحلة الراهنة لا يمكن تأكيد او نفي امكانية نجاح المحاولات الجديدة في هذا الاتجاه». جلسة طارئة الثلاثاء المقبل لدرس التوصية بالاضراب.