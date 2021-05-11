ابرز ما جاء في حديث النائب فريد البستاني ضمن برنامج رح نبقى سوا

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حديث النائب الدكتور فريد البستاني للإعلامي جاد أبو جودة ضمن برنامج رح نبقى سوا على ال OTV:

- خطة الدعم كانت خطأ لأنها دعمت التجار والغير اللبنانيين المقيمين، ولم تدعم اللبناني المحتاج، اليوم استفاقوا على ضرورة وقف الدعم لأنه يستنزف الخزينة ولكنهم نسوا أنهم كانوا يدعمون الكهرباء منذ التسعينات.

- الذي يبث الإشاعات والتهويل على الناس يسعى لإسقاط الدولة، وهنا أقول نحن نعيش في نظام ديمقراطي والانتخابات القادمة ستتم في موعدها ولا مجال للإنقلابات في لبنان. انا كرئيس لجنة اقتصاد لن أقبل برفع الدعم إلا بصورة تدريجية، البطاقة التمويلية جاهزة وتنتظر التمويل

- قرارات مصرف لبنان المتعلقة بإعطاء قسم من ودائع الناس بالدولار تعطي الطمأنينة وأعتقد أن المصارف ستتجاوب مع هذا الطرح. أحيي القاضي جورج عطية والتفتيش المركزي الذي قام بعمل جبار في وضع platform جرى بموجبها تحديد العائلات الأكثر حاجة.

- نعيش خطورة المرحلة ونحن وكما قال رئيس التكتل الوزير باسيل لن نوافق إلا على خطة متكاملة، تقوم من جهة على ترشيد الدعم ومن جهة ثانية إعطاء بطاقة تمويلية هي بمثابة debit card، وهذه البطاقة لن تساعد المواطن فقط بل إنها ستساعد على إعادة دوران العجلة الاقتصادية

- تبين ان الجمارك لا تسيطر على كافة المعابر من هنا ضرورة زيادة عديد الجمارك ووضع تجهيزات حديثة بتصرفهم، أجهزة المراقبة إما معطلة أو غير فعالة، يجب إحداث نفضة كاملة لمواجهة المهربين والسيطرة على المعابر الشرعية.

- لا أعلم إذا كان قرار بعض النواب بالاستقالة كان صائبا، أعتقد أن وجودهم في المجلس كان أكثر فعالية من وجودهم خارجه بالمساعدة في إحداث التغيير الذي يطمحون إليه. هنالك إيجابيات بعد زيارة le drian وهنالك مفاوضات وراء الكواليس ستعطي دفعا لتشكيل الحكومة.

- نحن بانتظار إيجابيات كبيرة في موضوع ترسيم الحدود والإطار الذي عمل عليه الرئيس بري وما يقوم به فخامة رئيس الجمهورية حاليا سيشكل إنجاز كبير للبنان. إن ما يتعرض له الفلسطينيون في الأراضي المحتلة من اعتداءات وحشية عشية عيد الفطر يدمي قلوبنا جميعا.