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وفد هيئة المهندسين في التيار زار نقيب المهندسين: للسماح الاقتراع في مراكز النقابة بالانتخابات القادمة

11
MAY
2021
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اجتمع اليوم وفد من هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر ضم المهندسين ايلي رزق وبسام نصرالله اضافة الى عضوي مجلس النقابة رئيس الفرع الثاني المهندس ايلي خوري وامين سر النقابة المهندس جان بيار جبر مع نقيب المهندسين المعمار جاد تابت وحملوا اليه موقف الهيئة بضرورة السماح للمهندسين بالاقتراع في مراكز النقابة في المحافظات في الانتخابات القادمة يومي ٢٣ ايار و ١٣ حزيران ٢٠٢١ وسلموه كتاباً خطيا، وذلك حرصا على صحة المهندسين وسلامتهم وأمانهم في ظل ظروف وباء كورونا وتسهيلا لحضورهم وتخفيفا لأعباء ومشقة الوصول إلى المركز الرئيسي من الأماكن البعيدة، في ظل الأوضاع الإقتصادية السيئة.
وشرح الوفد للنقيب سهولة العملية من الناحية اللوجستية وناشده عرض الموضوع على مجلس النقابة في اول جلسة يعقدها.
وبعدما كان مقرراً عقد جلسة لمجلس نقابة المهندسين بعد ظهر اليوم الثلاثاء ١١ ايار حضورياً وليس افتراضياً، خاصة وان المجلس قرر اجراء انتخابات من المتوقع ان يشارك فيها اكثر من اثني عشر الف مهندس وبالتالي ينتفي سبب عقد الاجتماعات عبر التطبيقات الالكترونية، فوجئ اعضاء مجلس النقابة ممثلي التيار بان الجلسة ستكون افتراضية وبالتالي تغيّبوا عن الاجتماع اعتراضاً على عدم التزام النقيب بما تم الاتفاق عليه لناحية انعقادها حضوريا في مبنى النقابة.
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