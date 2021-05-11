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عاجل - المفتي دريان: يعلن اول ايام عيد الفطر

11
MAY
2021
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صدر عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان البيان الآتي: "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن يوم غد الأربعاء في 12 أيار هو اليوم المكمل لعدة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوما، ويكون يوم الخميس في 13 أيار 2021م، هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1442هـ.

وإننا إذ نهنئ المسلمين بهذه المناسبة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال والدعوات، وأن يعيده عليهم خاصة، وعلى اللبنانيين جميعا بالخير والأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب.

وسوف يؤدي سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد عند الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والعشرين صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين صلى الله عليه وسلم في وسط بيروت التجاري.

وبسبب الظروف الراهنة وجائحة كورونا يعتذر سماحة مفتي الجمهورية عن استقبال المهنئين في بهو دار الفتوى".

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