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الراعي عرض الأوضاع مع ديل كول واستقبل مجموعة رؤية قنوبين وفاعليات

11
MAY
2021
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 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي ببكركي، قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب اللواء ستيفانو ديل كول، وتم عرض الأوضاع العامة في لبنان، وخصوصا في الجنوب.

وكان الراعي استقبل، قبل ظهر اليوم، مجموعة "رؤية قنوبين" التي تضم ناشطين في مختلف المجالات والقطاعات من قرى قضاء بشري بشقيه المقيم والمغترب. 

وعبر الوفد للراعي في كلمة ألقاها باسمه المحامي رولان طوق، عن "كامل دعمه والتزامه المواقف الوطنية التي يطلقها ويعمل عليها وتمثل كل اللبنانيين الاحرار على مختلف انتماءاتهم وطوائفهم".

كما أعرب عن "التقدير العميق لحرص البطريرك التاريخي على وطننا ومواقفه الوطنية الثابتة التي تحمل دائما الأمل والرجاء بقيامة لبنان مهما حلكت الظروف"، مشيرا إلى أن "اللبنانيين، على تنوعهم، يحلمون بالهدوء والسعادة والانفتاح على العالم والأخوة لكل الشعوب"

وقال طوق: "نعلن يا صاحب الغبطة إيماننا برؤيتكم في حماية لبنان عبر حياده الناشط وتطبيق القرارات الدولية وصيانة السيادة الوطنية وحصر السلاح وقرارات الحرب والسلم والسياسات الخارجية والمعاهدات والاتصالات الدولية بالسلطة الشرعية اللبنانية وحدها، التي تمثل كل اللبنانيين".

من جهته، أثنى الراعي على "عمل مجموعة رؤية قنوبين"، مشجعا اياها على "اعتماد الحوار والثقافة والمحبة في مسيرتها لبناء المجتمع وتحرير الانسان".

كما جدد التأكيد أن "الحياد يعني العودة الى طبيعة لبنان وليس مبادرة أو مشروعا"، مستذكرا "سنوات البحبوحة والسلم والانفتاح عندما كان لبنان محايدا"، موضحا "أن المؤتمر الدولي هو ضرورة، في ظل عجز الداخل اللبناني عن إيجاد الحلول".

ثم استقبل الراعي يمنى الجميل، رئيس الجامعة اليسوعية في بيروت الأب سليم دكاش، محمد قصب، وجان فريد نخله.

كما استقبل الراعي رئيس مجلس الأعمال اللبناني - الصيني الدكتور علي المصري، رئيس بلدية يحشوش كارل زوين، والأب فادي الراعي من الرهبنة الشويرية.

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