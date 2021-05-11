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ادي معلوف للـtayyar.org ردّاً على جعجع: لا أمل لصاحب المنطق الأعوج إنو يجلّس تماماً مثل اللبن والقميص البيضا

11
MAY
2021
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غريس مخايل -

دعا عضو تكتل لبنان القوي النائب ادي معلوف عبر tayyar.org الرئيس المكلف سعد الحريري الى الإسراع في تشكيل الحكومة لأن الوضع لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه، مشيراً الى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممتعض من التأخير في التشكيل وهو لم يوقف اتصالاته ولن يوقفها وسيظل يبادر لتحريك المياه الراكدة. وقال معلوف:"أستغرب أننا منذ خمسة أشهر نتعرّض لحملة ممنهجة لتحميلنا مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة عبر اتهامنا بما لا ناقة لنا فيه ولا جمل وهو الثلث المعطل، وحين تبيّن بوضوح للقاصي والداني أن الرئيس الحريري هو خلف التعطيل أكان لأسباب داخلية أو خارجية خفتت كل هذه الأصوات وبتنا نشهد تمييعاً من البعض وتعميماً من البعض الآخر في تحميل المسؤولية في تعطيل التشكيل".


وردّاً على الكلام الذي خرج في إحدى الصحف عن جبهة مكوّنة من تيار المستقبل وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المرده في وجه العهد قال معلوف:"لا نستغرب لأن هذه الاحزاب هي التي حكمت لبنان بعد الطائف وهي تنسف مفاصل الاقتصاد والمال والقضاء في البلاد وحتى لو اختلفت بمراحل معيّنة في ما بينها، كان حين يصل الموضوع الى الجدّ نجدها الى جانب بعضها وتدافع عن بعضها".

وردّاً على تغريدة جعجع الذي قال فيها:"طالما أن حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفاءهما هم الحاكمون، كل يوم سنشهد أزمة جديدة.البارحة واليوم البنزين، غدا وبعد غد المازوت، والذي بعده وما بعده المواد الغذائية.. هلُمَّ جرّا حتى النصر"..علّق معلوف عبر موقعنا:"صحيح أننا نعيش أزمات كثيرة ولكن يبقى لدينا أمل في حلّها والخروج منها لكن لا أمل لصاحب المنطق الأعوج إنو يجلّس في يوم من الأيام وأن يصيب ولو لمرة واحدة في خيار رابح. هيدا منطق اللبن والقميص البيضا".

 

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