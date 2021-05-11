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تفاصيل قرار الإغلاق خلال عيد الفطر... ما هي القطاعات المستثناة؟ وماذا عن المطاعم؟

11
MAY
2021
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أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث بياناً أعلنت فيه تنفيذ الإغلاق خلال فترة عيد الفطر لمدة يومين اعتباراً من أول أيام العيد.

وبحسب البيان، يُمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح اول ايام عيد الفطر ولمدة يومين حيث يحصر التجول خلال هذه المدة بالاشخاص الذين تم استثناؤهم وللأشخاص الذين لا يشملهم الاستثناء الخاضعين لقرار الاغلاق بعد حصولهم على اذن تنقل.

وأشار البيان الى أنه يسمح بإقامة الصلوات في دور العبادة مع الالتزام بالتدابير والاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي ضمن نسبة 30% من قدرتها الاستيعابية.

أما بالنسبة للمطاعم، فيُمدد عمل المطاعم في الاماكن المكشوفة لغاية الساعة الثانية عشر والنصف ليلاً اعتبارا من السبت 15 ايار مع التشدد في اخذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية، فيما يبقى توقيت عمل المطاعم ضمن الاماكن المغلقة دون تعديل.


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