living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عقوبات أميركية جديدة على 7 لبنانيين! من هم؟!

11
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نقلت وكالة ريترز العالمية خبراً عن إعلان الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 7 لبنانيين على صلة بحزب الله.


The following individuals have been added to OFAC's SDN List:
AKAR, Ezzat Youssef (Arabic: عزت يوسف أكار) (a.k.a. AKAR, Izzat; a.k.a. AKAR, Izzat Youssef; a.k.a. AKKAR, Izzat Yusif), Al-Kyam Hayy al-Sharqi, Marjayun, Al-Nabtiyah, Lebanon; DOB 01 Nov 1967; POB Al-Kiyam, Lebanon; nationality Lebanon; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations; Gender Male (individual) [SDGT] (Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION).

DAHER, Ibrahim Ali (Arabic: ابراهيم علي ضاهر) (a.k.a. DAHIR, Ibrahim), Serhal Building, 1st Floor, Daccache Street, Haret Hreik, Baabda, Lebanon; Blida, Marjayoun, Nabatiyeh, Lebanon; DOB 04 Jul 1964; nationality Lebanon; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations; Gender Male; National ID No. 2562031 (Lebanon) (individual) [SDGT] (Linked To: HIZBALLAH).

GHARIB, Abbas Hassan (Arabic: عباس حسن غريب) (a.k.a. "GHARIB, Abbass"), Tayir Harfa, Tyre, South Lebanon, Lebanon; DOB 25 Sep 1969; POB Tayir Harfa, Lebanon; nationality Lebanon; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations; Gender Male (individual) [SDGT] (Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION).

HARB, Mustafa Habib (Arabic: مصطفى حبيب حرب) (a.k.a. HARB, Mostafa Habib; a.k.a. HARB, Mustapha), Haruf, al-Nabatiyah, Lebanon; DOB 06 Aug 1973; POB Haruf, Lebanon; nationality Lebanon; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations; Gender Male (individual) [SDGT] (Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION).

OTHMAN, Hasan Chehadeh (Arabic: حسن شحاده عثمان) (a.k.a. OTHMAN, Hassan Shehadeh; a.k.a. "UTHMAN, Hassan"), Baalbak, Lebanon; DOB 29 Jun 1979; nationality Lebanon; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations; Gender Male; National ID No. 3571577 (Lebanon) (individual) [SDGT] (Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION).

SUBAYTI, Wahid Mahmud (Arabic: وحيد محمود سبيتي) (a.k.a. SBAYTI, Wahid; a.k.a. SBEITY, Waheed Mahmoud), Kfar Sir, Nabatieh, Lebanon; DOB 23 Feb 1961; nationality Lebanon; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations; Gender Male; National ID No. 473548 (Lebanon) (individual) [SDGT] (Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION).

YAZBECK, Ahmad Mohamad (Arabic: احمد محمد يزبك), Kared Al Hassan Building, 1st Floor, Haret Hreik, Baabda, Lebanon; Nahala Baalbek, Baalbek and Hermel, Lebanon; DOB 01 Dec 1971; nationality Lebanon; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations; Gender Male (individual) [SDGT] (Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION).

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout