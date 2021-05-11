باسيل: لا لرفع الدعم قبل الاعلان عن برنامج كامل وإقرار تمويله

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غرد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كاتبًا: "من أكثر من سنة طالبنا بترشيد الدعم تدريجاً، بقرار من الحكومة وببرنامج زمني وبقانون من مجلس النواب لتمويل بطاقة دعم المحتاجين بالدولار. هذا قرار كبير يؤخذ بالمشاركة بين الحكومة ومجلس النواب بعد التشاور مع مصرف لبنان، ولا يحق لأحد قانونًا ودستوراً التفرّد به والتسبب بهلع للناس".



وأصاف: "منع التجار والمهربين من الاستغلال ضروري وملحّ، لكن لا لرفع الدعم قبل الاعلان عن برنامج كامل وإقرار تمويله. أي مبلغ بأي عملة يسدَّد للمودعين من حساباتهم هو واجب ومستحقّ؛ انه يعيد بعض الثقة، كما يخفّض سعر الدولار المنفوخ ويحرّك الاقتصاد".