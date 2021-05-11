هل سيَرتفع سعر البنزين؟

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أرجع ممثل موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا سبب أزمة البنزين الحالية إلى الأخبار التي تمّ تداولها عن "اقتراب موعد ترشيد الدعم على المحروقات والشائعات التي تناقلها المواطنون حول البدء برفع هذا الدعم وارتفاع أسعار المحروقات إلى أكثر من الضعف".

وأضاف في حديث لـ"الشرق الأوسط"، أنّ "المواطنين تهافتوا خلال الأيام الماضية لتعبئة البنزين وتخزينه خوفاً من إرتفاع سعره، ما تسبب بشحّه وفقدانه".

وأوضح أبو شقرا أنّه "حتى اللحظة لا رفع للدعم عن البنزين وسعره لم يرتفع، وأنّ الشركات الموزّعة بدأت أمس وستكمل اليوم الثلاثاء توزيع البنزين، مما من المفترض أن ينهي هذه الأزمة".