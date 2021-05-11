عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 11 أيار 2021

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الأخبار : فلسطين تُحطّم الأسوار



الديار : بعد تحذير نصرالله «رسالة اسرائيلية» عبر موسكو: لا نرغب بالتصعيد!

فشل «جسّ النبض» مع بعبدا يدفع «أمل» للتصعيد... ورهان جديد للحريري

مشاهد «الاذلال» تتمدّد... والغموض يكتنف تنفيذ سحب الودائع بالدولار؟

نداء الوطن : غارات دمويّة تستهدف قطاع غزة

"عين المقدسيين" تُقاوم "المخرز الإسرائيلي"



اللواء : السلطة تمعن بالإستهتار.. والأمن الاجتماعي في خطر!

إضراب طبي احتجاجاً على قرار قضائي والبنزين بين شحّ وفقدان

البناء : صواريخ غزة تنتصر للقدس… تل أبيب في الملاجئ… وغارات على غزة… و20 شهيداً / الضفّة تنتفض ومواجهات في قلنديا… واليوم اجتماع عربيّ… ومشاورات في مجلس الأمن / محور المقاومة مستنفر سياسياً وميدانياً تحسبّاً لكل الاحتمالات… بعد إلغاء مناورات الاحتلال /



النهار : صواريخ "حماس" وصلت غزة بالقدس وإسرائيل ترد بـ"قوة"...

الجمهورية : أوروبا بدأت تحضير العقوبات



the daily star : Twenty killed as Israel strikes Gaza after Hamas rocket barrage

l'orient le jour : Relance de Sayrafa : la BDL publie enfin les circulaires dédiées