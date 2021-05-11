عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 11 أيار 2021

الأخبار : فلسطين تُحطّم الأسوار
الديار : بعد تحذير نصرالله «رسالة اسرائيلية» عبر موسكو: لا نرغب بالتصعيد!
فشل «جسّ النبض» مع بعبدا يدفع «أمل» للتصعيد... ورهان جديد للحريري
مشاهد «الاذلال» تتمدّد... والغموض يكتنف تنفيذ سحب الودائع بالدولار؟
نداء الوطن : غارات دمويّة تستهدف قطاع غزة
"عين المقدسيين" تُقاوم "المخرز الإسرائيلي"
اللواء : السلطة تمعن بالإستهتار.. والأمن الاجتماعي في خطر!
إضراب طبي احتجاجاً على قرار قضائي والبنزين بين شحّ وفقدان
البناء : صواريخ غزة تنتصر للقدس… تل أبيب في الملاجئ… وغارات على غزة… و20 شهيداً / الضفّة تنتفض ومواجهات في قلنديا… واليوم اجتماع عربيّ… ومشاورات في مجلس الأمن / محور المقاومة مستنفر سياسياً وميدانياً تحسبّاً لكل الاحتمالات… بعد إلغاء مناورات الاحتلال /
النهار : صواريخ "حماس" وصلت غزة بالقدس وإسرائيل ترد بـ"قوة"...
الجمهورية : أوروبا بدأت تحضير العقوبات
the daily star : Twenty killed as Israel strikes Gaza after Hamas rocket barrage
l'orient le jour : Relance de Sayrafa : la BDL publie enfin les circulaires dédiées