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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 11 أيار 2021

11
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 الأخبار : فلسطين تُحطّم الأسوار

 

 

 


الديار : بعد تحذير نصرالله «رسالة اسرائيلية» عبر موسكو: لا نرغب بالتصعيد!
فشل «جسّ النبض» مع بعبدا يدفع «أمل» للتصعيد... ورهان جديد للحريري
مشاهد «الاذلال» تتمدّد... والغموض يكتنف تنفيذ سحب الودائع بالدولار؟

 

 

 

 

نداء الوطن : غارات دمويّة تستهدف قطاع غزة
"عين المقدسيين" تُقاوم "المخرز الإسرائيلي"

 

 

 


اللواء : السلطة تمعن بالإستهتار.. والأمن الاجتماعي في خطر!
إضراب طبي احتجاجاً على قرار قضائي والبنزين بين شحّ وفقدان

 

 

 

البناء : صواريخ غزة تنتصر للقدس… تل أبيب في الملاجئ… وغارات على غزة… و20 شهيداً / الضفّة تنتفض ومواجهات في قلنديا… واليوم اجتماع عربيّ… ومشاورات في مجلس الأمن / محور المقاومة مستنفر سياسياً وميدانياً تحسبّاً لكل الاحتمالات… بعد إلغاء مناورات الاحتلال /

 

 

 


النهار : صواريخ "حماس" وصلت غزة بالقدس وإسرائيل ترد بـ"قوة"...

 

 

 

 

الجمهورية : أوروبا بدأت تحضير العقوبات

 

 

 


the daily star : Twenty killed as Israel strikes Gaza after Hamas rocket barrage

 

 

 

l'orient le jour : Relance de Sayrafa : la BDL publie enfin les circulaires dédiées

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