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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 11 أيار 2021

11
MAY
2021
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 البناء : خفايا وكواليس

كواليس

أبدى دبلوماسيّ أوروبيّ سابق أمام سفير عربيّ في أوروبا خشيته من أن تكون المواجهات التي فرضتها أحداث القدس بداية حرب عقائديّة، حيث تشكل القدس خط التماس بين الأرض والسماء في حروب المنطقة.


خفايا

علّق مسؤول كبير على بيانات حاكم مصرف لبنان حول منصة تنظيم سعر الصرف وإعادة نسبة من الودائع لأصحابها بالقول «أسمع كلامك يعجبني أشوف أفعالك أتعجب».

 

 

 


نداء الوطن : خفايا

طلبت سفارات بعض الدول الغربية تقارير حول مشاريع قطاع المياه في لبنان التي تمّ تلزيمها في الفترة بين العام 2004 والعام 2018.

 

تبين ان رئيس مجلس ادارة أحد المصارف الذي شملته اجراءات وزارة الخزانة الاميركية يدير شركة لخصم الاوراق التجارية والشيكات المتعلقة بشبكات تندرج ضمن مفهوم تبييض الاموال.

 

يعاني 60% من موظفي القطاع العام من صعوبة في سحب رواتبهم الشهرية بسبب تخفيض سقف السحوبات الشهرية من قبل بعض المصارف التي تتذرع بتخفيض مصرف لبنان قيمة السيولة المخصصة لها.

 

 



اللواء : أسرار

همس
لم يفلح مرجع في إعادة وصل ما انقطع بين شخصية مسؤولة وقطب سياسي، بعد أن كانت بين الطرفين علاقة تحالف طويلة!


غمز
يدور لغط مبرر حول التغطية القانونية التي يطلبها مصرف لبنان من أجل ضمان نجاح مبادرة الحاكم لإعادة الثقة للقطاع.


لغز
تكاد الإصابات بفايروس كورونا تنعدم في بعض دول العالم الانكلوسكسوني الكبيرة.. لدرجة أن إصابات البعض فيها لا تتجاوز أصابع اليد!

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