الحريري قد يتخذ قرارا بالاعتذار في وقت غير بعيد

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الديار : اكدت مصادر «تيار المستقبل» ان فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مصر على تعطيل البلد في حال لم يحصل ما يريد. ولهذا الامور لا تزال عند «نقطة الصفر»، مستبعدة خيار اعتذار الرئيس الحريري حاليا. واشارت الى أن رئيس الحكومة المكلف متمسك بتكليفه وبالمبادرة الفرنسية وقد اتخذ هذا القرار بعدما تلقى دعم رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام الذي ابلغ البطريرك الراعي بالامس بقرار الرئيس المكلف.

لكن اوساط دبلوماسية لا تستبعد ان يتخذ الحريري قرارا بالاعتذار في وقت غير بعيد، لكنه يتريث الان الى حين اتضاح معالم الموقف السعودي نهائيا، خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الرياض في ١٧ الجاري!.