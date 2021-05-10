الجيش اوقف عددا من المتهمين بجرائم مختلفة

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- صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات المواطن (ر.م) لاقدامه على ترويج المخدرات وتعاطيها ولقيامه مع آخرين بتشكيل عصابة سرقة وسلب ونصب واحتيال على المواطنين، ولاقدامه على استدراج عدد من الشبان وضربهم وسلبهم ما في حوزتهم وتصويرهم بهدف إبتزازهم.



كما وأوقفت الدورية المذكورة المواطن (ع.س) لإقدامه على ترويج المخدرات وتعاطيها. وقد ضبطت في حوزته كمية من مادة الكوكايين وحشيشة الكيف ودراجة نارية مسروقة.



وكذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم المواطن (أ.س) وهو أحد الفارين من نظارة فصيلة اللبوة التابعة لقوى الأمن الداخلي خلال حصول أعمال شغب قبل مدة، وفي حقه مذكرات توقيف وملاحقات قضائية عدة، ولإقدامه على تعاطي المخدرات واطلاق النار ونقل أسلحة حربية وذخائر وقد ضبطت بحوزته كمية من حشيشة الكيف ومبلغا من المال.



سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".



