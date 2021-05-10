لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط اجتمعت برئاسة البستاني: لضرورة اتخاذ خطوات سريعة وعملية لجعل التصدير آمنا وسليما

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عقد أعضاء لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعا إلكترونيا بعد ظهر اليوم الإثنين 10 أيار برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وحضور الأعضاء السادة النواب علي درويش، روجيه عازار، ميشال ضاهر، شوقي الدكاش، الكسندر ماتوسيان والنائب محمد سليمان.

كذلك حضر مدير عام الجمارك بالإنابة ريمون خوري ونائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي.

وكان على جدول الأعمال ضرورة العمل على إعادة ثقة المملكة العربية السعودية بلبنان.

وقد شدد الجميع على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة وعملية لجعل التصدير آمنا وسليما، واستعمال كافة وسائل المراقبة التقنية من كاميرات وسكانر، إلى جانب ضرورة وضع موظفين مع كلاب بوليسية مدربة للكشف على البضائع والحاويات المعدة للتصدير، وكذلك الاستعانة بشركات خاصة ذات صدقية عالمية تقوم بعملية التدقيق بالبضائع لإعطاء موافقتها النهائية قبل التصدير.

هذا وقد أبقت لجنة الاقتصاد اجتماعاتها مفتوحة للتاكد من حسن سير الإجراءات ومواكبتها وترقب نتائج اجتماع وزير الداخلية مع فخامة رئيس الجمهورية في هذا الخصوص.