بو صعب من لجنة التربية النيابية: لدينا قلق وهواجس حيال الامتحانات الرسمية

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اشار النائب الياس بو صعب خلال اجتماع لجنة التربية النيابية إلى ان "هناك نسبة كبيرة من التلاميذ اكملوا فقط 5 في المائة من المنهج وهناك تلاميذ ربما اكملوا المناهج مائة في المائة، لذلك لا يجوز ان نضع هؤلاء جميعهم في الامتحانات الرسمية نفسها وذلك من باب العدالة"، لافتاً إلى انّ "هذه الهواجس وضعناها في تصرف وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق مجذوب والوزارة والادارات المعنية لكي يقوّموا الموضوع ويروا كيف يريدون ان يحققوا عدالة ومساواة اذا جرت الامتحانات في موعدها، اي امتحانات الثانوية العامة."

بو صعب وفي تصريح من مجلس النواب بعد جلسة لجنة التربية، قال: "علينا ان نأخذ في الاعتبار كل الظروف التي يحكى عنها في الوزارة والاجتماعات والظروف الصحية واللوجستية، فضلا عن الظروف المالية والاتعاب التي سيتقاضاها من سيشرف على هذه الامتحانات، وهذه فيها اشكالية كبيرة. وبالتالي، لا احسد الوزارة على الوضع الذي هي فيه في هذا الظرف".

واضاف: "ناقشنا موضوع شهادة البريفيه بالطريقة المطروحة فيها وكان هناك تحفظ لدي و لدى جميع الزملاء النواب المشاركين في الجلسة عن الالية التي تقترحها وزارة التربية لاجراء امتحانات البريفيه"، و اننا لهذه اللحظة غير مقتنعين بالآلية التي يحكى عنها لإجراء هذه الامتحانات و اكدنا ان الظروف النفسية والاكاديمية والمالية والسلامة العامة غير متوفرة حتى الآن.

وتابع: "يقولون ان لديهم افكارا جديدة وطروحات اخرى تتطلب امورا لوجستية كبيرة، اذا استطاعوا ان يعملوا عليها ويوفروها نحن بدورنا ندعم وزارة التربية والادارات في القرارات التي هي لمصلحة القطاع التربوي، انما اليوم الوضع ما زال غير واضح ولدينا قلق كبير. ونتمنى ان تتوضح الامور اكثر ويصبح هناك تعاون مع الجميع والقرارات التي ستتخذ في وزارة التربية تأخذ فعلا في الاعتبار دراسات حقيقية لوضع التلاميذ في كل المناطق اللبنانية والمدارس والاساتذة و على الوزارة نشر نتيجة هذه الدراسات امام الجميع ويجب ان يكون هناك مساواة وعدالة بين الجميع، حتى الان لدينا قلق ان هذا الامر غير متوافر. تركنا هذا الموضوع وهذه الهواجس في تصرف الوزارة على امل اخذها بعين الاعتبار.