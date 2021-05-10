الرئيس عون عرض حاجات المتن مع معلوف وأكد اهمية التخفيف من انعكاسات حال التعبئة العامة على حياة المواطنين

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع النائب ادي معلوف الاوضاع العامة في البلاد وحاجات منطقة المتن، اضافة الى الظروف الصعبة التي يعمل فيها القطاع السياحي، لاسيما المطاعم والمؤسسات الفندقية في ضوء الاجراءات المتخذة للوقاية من داء "كورونا".



وأوضح النائب معلوف ان الرئيس عون يولي اهتماماً خاصاً لمعالجة التداعيات الاجتماعية والحياتية للاجراءات المتخذة في ظل حال التعبئة المعلنة، لاسيما لجهة التخفيف من انعكاساتها السلبية على حياة المواطنين.

تهنئة بيوم اوروبا

الى ذلك، ابرق الرئيس عون الى رئيس الاتحاد الاوروبي شارل ميشال ورئيسة اللجنة الاوروبية السيدة ارسولا فون ديرلين، مهنئاً بـ"يوم اوروبا" ومنوهاً بالعلاقات التي تجمع لبنان بالاتحاد الاوروبي خصوصاً، والدول الاوروبية عموماً وبضرورة تفعيلها في المجالات كافة.