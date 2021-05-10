طقس لبنان إلى إنفراج

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم إجمالاً مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ومن دون تعديل في المناطق الساحلية، مع استمرار تكوّن الضباب على المرتفعات.



وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: ينحسر تأثير الكتل الهوائية الحارة عن الحوض الشرقي للمتوسط تدريجاً ابتداء من هذا النهار.

ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار ما بين 18 و 27 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم إجمالًا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات .

الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالًا مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ومن دون تعديل في المناطق الساحلية مع استمرار تكوّن الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم إجمالًا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية، ومن دون تعديل في المناطق الداخلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم إجمالًا من دون تعديل في درجات الحرارة، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 17 الى 26 درجة، فوق الجبال من 18 الى 19 درجة، في الداخل من 15 الى 26 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية تتحول بعد الظهر الى شمالية، سرعتها بين 8 و 25 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط إجمالًا يسوء أحيانا على المرتفعات.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و65%

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 5,40

- ساعة غروب الشمس: 19,29