ترحيب أردني بتوسيع قائمة السلع المسموح باستيرادها من سورية

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الوطن السورية : رحبّت غرفة تجارة الأردن بقرار الحكومة الأردنية توسيع قائمة السلع المسموح باستيرادها من سورية، ودعت إلى توسيعها أكثر لتعزيز التبادلات التجارية بين البلدين.

ونقلت وكالة «بترا» الأردنية، عن رئيس الغرفة نائل الكباريتي قوله: إن «سورية تعتبر بوابة مهمة للاستيراد، وتخفيض كلف الشحن والأعباء المالية الأخرى على التجار والمستوردين جراء موقعها الجغرافي من الأردن».



وأشار الكباريتي إلى زيارات التجار الأردنيين الأخيرة إلى دمشق، والمشاركة في العديد من المعارض، والتي أظهرت الجودة العالية والأسعار المنافسة لمثيلاتها التي يستوردها الأردن من الدول الأخرى.



وأضاف: «إن القرار سيسهم في تخفيض كلف الاستيراد خصوصاً المتعلقة بالشحن وتقليص المدد الزمنية لوصول البضائع»، مشيراً إلى أن المستهلك هو المستفيد الأول من القرار.