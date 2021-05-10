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عناوين الصحف ليوم الأثنين 10 أيار 2021

10
MAY
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 الأخبار : هبّة القدس مستمرة

سلامة يحتال على المودعين لرفع الدعم
ديوان المحاسبة: صفقة الصواريخ «المْطَعوَجة» قائمة على الغش والخداع

 

 

 

الديار : البطاقة التموينية تفتش عن تمويل غير مُتوافر والمطلوب مُفاجأة ما
وقف الدعم على المحروقات أصبح إلزامياً في ظلّ حجم ووتيرة التهريب
مشروع الموازنة وتعديلاته لا تُحاكي الواقع ولا التحدّيات وإحتمالات إقرارها ضئيلة

 

 

 

نداء الوطن : خطوة مباغتة من "المركزي": تحرير تدريجي للودائع!
الدعم "بالقطّارة" والسلّة الغذائية "طارت"

 

 

 

البناء : المقدسيّون يفرضون توازنَ رعبٍ على الاحتلال… وغزة تنتصر للقدس بصواريخها / سلامة يبشّر بالمنصّة لضبط سعر الصرف قريباً… والبدء بإعادة نسبة من الودائع / «القومي» يدعو لنصرة فلسطين… ولن ينسى شهداء حلبا… ولحكومة إنقاذ وترشيد الدعم /

 

 

 

اللواء : مبادرة سلامة المفاجئة: رفع الدعم مقابل استعادة الودائع بالعملة الأجنبية
الثنائي للحريري: تأليف سريع أو الإعتذار.. خلاف رئاسي حول «البطاقة التمويلية»

 

 

 

النهار: ذعر رفع الدعم: هستيريا أسعار ولا سلطة!

 

 

 


الجمهورية: إتصالات لإحياء مفاوضات التأليف

إستعدادات لمرحلة وقف الدعم

 

 

 


the daily star : BDL: Dollars can be withdrawn in stages as of June

 

 

 


l'orient le jour : Cheikh Jarrah ou l’histoire d’une interminable dépossession

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