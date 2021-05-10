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أسرار الصحف ليوم الأثنين 10 أيار 2021

10
MAY
2021
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البناء : خفايا وكواليس


كواليس

قال مصدر أوروبيّ على صلة بمفاوضات فيينا إن مشهد القدس أحبط أية محاولة للتفكير بإدخال قضية حركات المقاومة الى ملفات التفاوض، لأن ذلك سيدخل ملف القدس ويتحوّل إلى إحراج للأميركيّين والأوروبيّين بدلاً من إيران.


خفايا

قالت مصادر مالية إن وراء تأخير منصة الصرف لدى مصرف لبنان ترك سعر الصرف يرتفع بصورة مفتعَلة بما يتيح للمنصة تحقيق إنجاز فوريّ بتخفيض نسبيّ عند إطلاقها. وتوقعت المصادر بلوغ سعر الـ 15000 ليرة للدولار قبل إطلاق المنصة.

 

 


نداء الوطن : خفايا

يتمّ التحضير لمسيرات حاشدة للنازحين والعمال السوريين نحو السفارة السورية في بعبدا على غرار التحركات التي حصلت في العام 2014، لإيصال رسائل سياسية وديموغرافية.

 

تبين ان مديرية الجمارك قد عملت على الغاء مفاعيل القيود على تسليم المحروقات لبعض التجار المشتبه في تورطهم بتهريب المحروقات والتي فرضتها المديرية العامة للنفط.

 

 


اللواء : أسرار

همس
وصف صحفي فرنسي المحادثات التي أجراها لودريان مع مسؤولين لبنانيين بأنها أشبه بـ«حوار الطرشان»، لأن الانسجام بالحوار والأفكار كان مفقوداً!


غمز
لوحظ أن اختيار ممثلي المجتمع المدني للقاء مع وزير الخارجية الفرنسي اقتصر على أطراف المجموعة التي تلتقي في بيت الكتائب، في إطار الجهود المبذولة لإنشاء جبهة تجمع أحزاب معارضة وجماعات من حراك ١٧ تشرين!


لغز
تمر العلاقة بين قطب سياسي ومسؤول غير مدني بارز في مرحلة من الجمود غابت عنها الاتصالات واللقاءات التي كانت تتم بينهما دائماً!

 

 

 

الجمهورية : أسرار

مسؤول دوليّ لم يبحث في أي ملف!

لوحظ أنّ مسؤولاً دولياً إلتقى مسؤولين بروتوكولياً فقط ولم يبحث معهم في أي ملف.

 

"رئيس تيار سياسيّ" والتواصل مع معارضين

تردد أن رئيس تيار سياسي سعى الى التواصل مع معارضين له ضمن تياره إلّا أنه تلقّى جواباً مفاده: تستنجد بنا الآن لتنقذ نفسك فلن نكون معك.

 

المبادرة الفرنسية... إلى مرحلة فتح "حضانة"!

وصف مصدر سياسي بأن المبادرة الفرنسية إنتقلت من مرحلة "تسكير جامعة" إلى مرحلة فتح "حضانة".

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