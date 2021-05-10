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الأنباء الكويتية : رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب د ..فادي سعد، ألا بديل حاليا عن مواجهة "الواقع الحالي المزري والمأساوي"، وذلك عبر قيام جبهة وطنية معارضة للعهد ولحليفه ح-زب الله، على ان تكون أولى خطواتها، استقالة القوى السيادية جماعيا من مجلس النواب، بما يلزم الذهاب الى انتخابات نيابية تعيد تركيب السلطة بالشكل السليم والصحيح، مؤكدا في سياق رده على السؤال، ان القوات اللبنانية، لن تستقيل منفردة، وتقدم بالتالي لما يسمى زورا بالفريق الممانع، هدية ثمينة كان ومازال وسيبقى يحلم بها، خاتما بالقول: «وحده الغبي يقتنع ان الأدوات التي كانت السبب في خراب البصرة، تصلح لإنقاذ الوضع».