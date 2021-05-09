14 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 7 و 8أيار؛ وأظهرت النتائج وجود أربع عشرة (14) حالة إيجابية.



وجاءت نتائج 7/5/2021 كالتالي:



" رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة دبي: شركة MEA رقم 421 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

" رحلة حلب: شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

" رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

" رحلة بوخارست: شركة RO رقم 161 (جميعها سلبية)

" رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)

" رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)

" رحلة جدة: شركة MEA رقم 2365 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

" رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

" رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

" رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

" رحلة برلين: شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية)

" رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

" رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

" رحلة الرياض: شركة XY رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

" رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة باريس: شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية)

" رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

" رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

* وجاءت نتائج 8/5/2021 كالتالي:

" رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

" رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

" رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

" رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)