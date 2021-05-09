المشنوق يطلق حركته السياسية

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أعلن النائب نهاد المشنوق عن العمل على تأسيس "حركة الاستقلال الثالث"، هو "ومجموعة من الرفاق والأصدقاء، بعضهم من قدامى جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري".



وحدّد عنوانها السياسي بأنّها "جبهة سياسية معارضة جدّية من كثير من الأطراف، مهمتها وإعلانها ووثيقتها التأسيسية قائمة على تحرير لبنان، أو القرار السياسي اللبناني، من الإحتلال السياسي الإيراني".

واعتبر أنّ لبنان "دخل الآن في مرحلة كشف القناع عن الإحتلال الإيراني للقرار السياسي اللبناني، ولم يعد هذا الإحتلال مختبئاً".



واللافت أنّ المشنوق أعلن عن تأسيس هذه الجبهة السياسية عبر تلفزيون "بلومبيرغ – الشرق"، وهو التلفزيون الذي أسّسه الأمير محمد بن سلمان مؤخّراً، وحاوره الإعلامي عضوان الأحمري، وهو رئيس تحرير "الإندبندنت عربية"، التي هي جزء من المشروع الإعلامي الجديد لبن سلمان كذلك، والأحمري القريب من وليّ العهد السعودي.



وختم المشنوق رافضاً المساواة بين إيران والسعودية في الموقف من لبنان: "السعودية دولة لا تريد إلاّ الخير للبنان، ولا تريد إلا الحرية والسيادة والإستقرار والإستقلال للبنان، ولا يمكن تشبيهها بإيران، فالسعودية لم يكن ولن يكون لها أي تنظيم عسكري أو أي عمل عدواني تجاه أي مواطن لبناني، لا بتاريخها ولا بحاضرها ولا بمستقبلها".