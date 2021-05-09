بالصورة - غادرت منزل ذويها ولم تعد.. هل تعرفون عنها شيئاً؟

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



"تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

- يسرى إبراهيم العثمان (من مواليد عام 2002، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 7-5-2021، منزل ذويها الكائن في محلة الحصنية - عكار، ولم تعد حتى تاريخه، علما أنها تعاني من مرض الصرع (حسب إفادة والدها).

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر العبدة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 470643-06، للادلاء بما لديهم من معلومات".