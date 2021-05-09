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نقابة الأطباء : الإضراب لمدّة أسبوع.. ماذا في التفاصيل؟

9
MAY
2021
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أعلن نقيب أطباء لبنان في بيروت، البروفسور شرف أبو شرف، في بيان، خلاصة الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة بشأن قرار القاضي طارق بيطار في قضية الطفلة إيلا طنوس:

- إعلان الإضراب التحذيري ابتداء من يوم الإثنين في 10 أيار ولمدة أسبوع.
- اعتصام رمزي أمام قصر العدل يوم الاثنين ظهراً.
- زيارة وزيرة العدل لإيجاد حلّ قضائي عادل والسعي لإبطال مفاعيل الحكم قضائيا أو عبر قانون.
- اجتماع اللجنة القضائية ولجنة التحقيقات في النقابة لمناقشة التقرير والوصول الى رأي موحد.

ودعت نقابة الأطباء "احتجاجاً على القرار الذي أصدره القاضي طارق بيطار في قضية الطفلة إيلا طنوس، جميع الزملاء الكرام، إلى إضراب تحذيري لمدة أسبوع، والتوقف عن العمل، باستثناء الحالات الطارئة أو التي لا يمكن تأجيلها، وذلك ابتداء من يوم الإثنين الواقع في 10 أيار".

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