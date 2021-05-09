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إطلاق حملة تشجير في زحلة ومناطق بقاعية

9
MAY
2021
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 أطلق العميد السابق لكلية الزراعة في الجامعة اللبنانية الدكتور يوسف ساسين، حملة تشجير شملت كفرزبد وعين كفرزبد، رعيت، دير الغزال وقوسايا شرق زحلة، وضمت 2500 شجرة من أصناف الدلب والصنوبر والزنزلخت، بمشاركة راعي أبرشية الروم الأرثوذكس في زحلة والبقاع المطران انطونيوس الصوري، طلاب من كلية الزراعة ومتطوعين من الصليب الأحمر اللبناني.

وطالت حملة التشجير الطرق الرئيسية في كفرزبد، عين كفرزبد، دير قوسايا وكنيسة عين كفرزبد.

ولفت ساسين الى أن "العمل مستمر للوصول إلى بيئة سليمة في ظل الواقع الحالي من تردي الأوضاع البيئية"، مشددا على "استمرار النهوض والانماء في هذه المناطق المنسية من خريطة الانماء الرسمي".

وشكر ساسين لجميع المتطوعين وخصوصا شباب الصليب الأحمر "الذين يشاركون اليوم معنا وفي مناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر في العالم".

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