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نقابة المحررين تحيي انتفاضة الفلسطينيين وتدين الاعتداءات الاسرائيلية

9
MAY
2021
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اصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان آلاتي:
تدين نقابة محرري الصحافة اللبنانية الاعتداءات الممنهجة والدائمة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي على الفلسطينيين في القدس، وخصوصا منطقة الشيخ جراح، والاساءة الدائمة للمقدسات المسيحية والاسلامية في هذه المدينة المقدسة، ومحاولات اقتحام المسجد الاقصى والتعرض للمصلين.
وتحيي النقابة انتفاضة الفلسطينيين في وجه الاحتلال، داعية الى نصرة دولية وعربية تحتضن هذه الانتفاضة المباركة والمشروعة من شعب عانى ويعاني من ظلم اسرائيل التي احتلت ارضه وشردته وحاصرته باكثر الاجراءات عسفا وقهرا.
ان الطغاة مهما بغوا ، وافرطوا في استخدام اقسى اساليب القمع، لن يفلحوا في ضرب ارادة شعب وسلبه حقه ، مهما امتلكوا من وسائل القوة والبطش.
ان المطلوب اليوم قيام حركة استنهاض عربية ودولية ،لمواجهة الوحشية الاسرائيلية ، وعلى الصحافيين والاعلاميين ان يجندوا اقلامهم، وان ينبروا لفضح كيان الاحتلال ، وينصروا كل المقاومين الشرفاء الرافضين لتغيير هوية القدس العربية وتهويدها ، لانها عاصمة فلسطين  ، ولا يمكن التسليم بان تكون عاصمة الدولة اليهودية.
ان نقابة المحررين تشد على ايدي المقاومين المنتفضين، وتدعو الى تصعيد حركة الاعتراض،ومواصلة النضال لابقاء قضية فلسطين حية ، ورفض التسويات المجحفة ، والتنكر للقرارات الدولية القائمة ،وفي مقدمتها حق العودة للاجئين في بلدان الشتات.
 
 
 
 
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