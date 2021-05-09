المكتب الإعلامي لسماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان: نحيي صمود الأخوة الفلسطينيين ومواجهتهم لعمليات القمع

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صدر عن المكتب الإعلامي لسماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ نصر الدين الغريب، البيان التالي:

يستنكر سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصر الدين الغريب ما يقوم به الإحتلال الصهيوني من عمليات قمع وإقتحام للمسجد الأقصى، والتطهير العرقي المخطَّط له لسكان حي الشيخ جرّاح، فهذا الاعتداء الهمجي المتواصل ضد القدس وأحيائها والمقدسيين والمصلين، يؤكد الوجه الحقيقي للكيان المغتصب، كعصابة إحتلال قائمة على الفكر الإجرامي الممنهج، والتمييز العنصري والإرهاب المنظم وقمع الحريات ومبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حريته في العبادة والصلاة والوصول إلى أماكن العبادة بحرية.



وإننا في هذه المناسبة، نحيي صمود الأخوة الفلسطينيين ومواجهتهم لعمليات القمع، ونؤكد على وقوفنا إلى جانبهم فهم بوقفتهم هذه ومرابطتهم في المسجد الأقصى والتصدي للقرارات الصهيونية بطردهم من حي الشيخ جرّاح، يدافعون عن عزة وكرامة الأمة جمعاء، ويؤكدون بأن القضية لن تموت مهما كثر التطبيع وهروَل المطبعون.



كما إننا ندعو كافة الفصائل والحركات المقاومة والقيادات والشخصيات العروبية لتوحيد الكلمة والموقف، فلا مكان للحياد والتخاذل في معركة الوجود ونصرة القضية الفلسطينية حتى تحرير كامل الأرضي المحتلة من رجس الصهاينة.

وستبقى القدس وكل فلسطين، مهد الديانات... وبوصلة الأحرار.