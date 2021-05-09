كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة:

- الحال العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وتستمر حتى صباح الاثنين حيث تنحسر مساء.

ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار ما بين 18 و 27 درجة)

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة و مرتفعة مع رياح ناشطة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء. تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال لتساقط بعض الامطار الخفيفة في البقاع.

الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وتشكل ضباب محلي على المرتفعات. الأربعاء:قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة وتشكل ضباب محلي على المرتفعات.