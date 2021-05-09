القاضية عون لـ بلال عبدالله: هل جرى أخذ رأي القضاة؟

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غرّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله على حسابه عبر "تويتر"، كاتِباً: "الأسبوع المقبل ننهي عملنا كلجنة فرعية لقانون أستقلالية القضاء،بعد جهد مركز للتوفيق بين المعايير المطلوبة لضمان أبعد تأثير ممكن للسلطة السياسية على القضاء، وبين تأمين مقومات العدالة ووصول المواطن لحقه وبالسرعة الممكنة".

وختم بالقول: "كل التقدير للرئيس والأعضاء وللفريق القضائي وأمانة سر اللجنة".

ولاحقاً ردّت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، على تغريدة النائب بلال عبدالله، وسألت: "هل جرى أخذ رأي القضاة أو المعنيين بهذا القانون؟"

وطلبت بأن "يتمّ توزيع نسخة على القضاة حتى يتسنى لكل منا ابداء ملاحظاته".

وتابعت عون، "أحياناً يمكن أن تكون ملاحظات بحت عملية ناشئة عن الممارسة اليومية، وهذا القانون سيطبق لعقود ربما بحيث من المهم جدا ان يكون للقضاة رايهم فيه وعلى ان تتولى لجنة مصغرة ذلك".