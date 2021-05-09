بدء أعمال صيانة الاوتوستراد من نهر ابراهيم وصولا الى نهر الكلب

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بدأت ورش مؤسسة رشيد الخازن للتعهدات منذ صباح اليوم بصيانة الاتوستراد الساحلي ابتداءا من نهر ابراهيم وصولا الى نهر الكلب وتستمر الأعمال حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وتأتي هذه الأعمال بطلب من وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار وبتجاوب وتقدمة من النائب والوزير السابق فريد هيكل الخازن وذلك حفاظا على السلامة العامة وللحد من مخاطر السير.

وأثنى نجار على تجاوب الخازن، لافتا الى أن لبنان بأمس الحاجة الى اقصى درجات التعاون بين الوزارة والمؤسسات الفردية للحفاظ على سلامة المرور في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي نمر بها.