تهافت على محطات البنزين.. لهذا السبب

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في ظل اللا استقرار الاقتصادي، تهافت اللبنانيون الى محطات البنزين ليل امس لتعبئة سياراتهم.

أشار ممثل موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا إلى أنّه "حصل تهافتٌ على محطات البنزين نتيجة شائعات بشأن موضوع رفع الدعم فالناس لم تعد تحتمل ولا بدّ من الحذر من الأخبار التي يتمّ تداولها خصوصاً في ما يتعلّق بهذا الأمر، ووقعت الأزمة لأنّ بعض محطّات المحروقات لا يملك مخزوناً كافياً".

وأضاف عبر الـmtv قائلاً: "سنقوم باتّصالات مع الشركات لتأمين المحروقات في الأسواق بأسرع وقت للخروج من هذه الأزمة التي سببها عدم توفّر كميات كافية من البنزين في المحطات"، متمنّياً على المصارف "تسهيل عملية تفريغ الحمولة من البواخر لتسليم السوق".

وتابع: "لا استقرار في الوضع الاقتصادي في البلد ولا ثقة للمواطن بمسؤوليه، وبدنا نطوّل بالنا لنقطّع المرحلة الصعبة".