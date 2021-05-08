كورونا لبنان .. إنخفاض كبير بالإصابات وماذا عن الوفيات؟

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أفادت وزارة الصحة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا في لبنان،بـ"تسجيل 435 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 532269 حالة.



وأوضحت الوزارة أنّه "تمّ تسجيل 432 حالة إصابة بين المقيمين و3 حالات بين الوافدين"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 24 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 7460".



وأكد التقرير أنه تم إجراء 338338 جرعة أولى من اللقاح، منها 8561 أمس، و189183 جرعة ثانية منه، منها 1126 أمس.